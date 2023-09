Toro, la Salernitana, gli abbonamenti e i biglietti per la Roma: tutte le novità

TORINO - Il Toro ha comunicato a tutti i tifosi che è iniziata la vendita dei biglietti per il match casalingo contro la Roma in programma domenica 24 settembre. In seguito alle decisioni delle autorità di pubblica sicurezza, la vendita dei tagliandi sarà vietata a tutti i residenti nella regione Lazio. Lo scorso anno, infatti, si registrarono violenti scontri in autostrada tra i tifosi della Roma e del Napoli . E considerando che i campioni d'Italia il 24 settembre alle 18 giocano a Bologna si vuole evitare, bloccando i sostenitori giallorossi della regione Lazio, un ulteriore scontro , visto che la Roma è impegnata a Torino nello stesso giorno alle 20.45. Così ha deciso l’Osservatorio.

Cotta granata

Intanto è terminata la campagna abbonamenti. A una settimana fa, secondo dati ufficiosi, era stata superata quota 7mila con un aumento del 25% rispetto alla passata stagione. Un buon risultato, considerando che lo stadio Olimpico Grande Torino ha una capienza di 26mila spettatori. Tra i supporter granata, dopo l’ultima campagna acquisti che ha visto l’arrivo di Duvan Zapata e la conferma di tutti i big, è riesploso l’entusiasmo.

A Salerno con questi 11

Ivan Juric, dal canto suo, sta preparando l’importantissima trasferta di Salerno in programma lunedì 18 settembre (ore 18.30). I granata hanno l’obbligo di conquistare i tre punti per restare aggrappati alle posizioni che contano. La squadra, almeno sulla carta, è praticamente fatta senza Mergim Vojvoda. Il difensore ha rimediato un infortunio durante Romania-Kosovo e per questo motivo non prenderà parte al match contro i campani. Dunque, davanti a Milinkovic-Savic saranno schierati Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle corsie esterne, ecco Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. In mezzo, Ricci e Ilic prenderanno il posto di Linetty e Tameze già titolari contro il Genoa. Radonjic e Vlasic trequartisti con Zapata in avanti. In panchina tanti ricambi e tutti di qualità.