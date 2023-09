Torino, che Europremi! Le cifre bonus per Europa League e Conference

Premi collettivi che si aggiungono a quelli individuali, ad personam, già presenti nei singoli contratti. Soldi che moltiplicano soldi, tanto quanto si moltiplicano anche i fatturati societari grazie a un trionfo, a un piazzamento speciale in classifica o al mantenimento della categoria.

I premi per i giocatori del Toro

Detto questo, cominciamo. Anche nel Toro si parla di premi collettivi, da qualche tempo. Lo start risale al dopopartita di

Torino-Cagliari, 21 agosto, quando si snodò un lungo vertice tra Cairo, Vagnati e Rodriguez. «Ci tenevo a incontrarlo per fare un punto generale con lui, è il nostro capitano», spiegò a posteriori il pres. «Abbiamo parlatoin generale. Più avanti ci ritroveremo di nuovo con lui e qualche altro compagno (i rappresentanti della commissione interna, ndr) per darci degli obiettivi realistici per la stagione». In ballo, per l’appunto, i premi collettivi da fissare per l’agognata conquista di una qualificazione in Europa (con differenti step a seconda della Coppa raggiunta). In ogni caso, puntualizzò già allora Cairo, «gli obiettivi non vanno mai detti, ma pensati e condivisi con chi deve cercare di realizzarli. E poi si lavora tutti insieme per raggiungerli». Adesso, quasi un mese dopo, se ne sa finalmente di più, anche se le trattative tra i vertici societari e i giocatori non sono ancora terminate.