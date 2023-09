Juric, conferenza Salernitana-Torino: "Out Vojvoda e Ilic. Zapata titolare"

Il Toro si avvicina alla trasferta contro la Salernitana carico di speranze e con la voglia di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Genoa dopo un avvio complicato . Nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico granata Ivan Juric ha iniziato facendo il punto sugli infortunati: " Vojvoda è tornato con dei problemi fisici così come Ilic , non ci saranno. Mi aspetto tanto da Lazaro , ha fatto bene nei primi mesi con noi". Sulla possibilità di vedere due punte in campo: "Contro il Cagliari abbiamo giocato con Pellegri e Sanabria . Quest'opzione a me non piace e non mi incuriosisce molto. Ora mi preoccupa che Sanabria torni quello dell'anno scorso, questi mesi sono stati negativi".

Juric, le parole su Soppy e l'attacco a due punte

Juric ha proseguito: "Davanti abbiamo dei numeri 9, ora dobbiamo crescere come squadra con i concetti di questi anni. Soppy? All'Atalanta era un po' fuori dalle scelte, ma i concetti già li conosce da Gasperini. Si sta allenando bene, già domani potrebbe entrare se ce ne fosse bisogno: sono soddisfatto di come si comporta". Sull'avvio di campionato e sulle scelte davanti: "Vedo otto squadre nettamente superiori e un campionato equilibrato, ogni gara è tosta. Sanabria sulla trequarti? A me non piace, anche contro il Cagliari era fuori dalle sue zone. Zapata è stato preso per avere un attaccante più forte, non per giocare con due punte. Adesso vogliamo qualcosa in più da Seck, poi con il tempo tutto è possibile". Sempre sulla tematica delle due punte, Juric prosegue: "È un modo diverso di interpretare il calcio. Anche Vlahovic e Chiesa non sono entrambi attaccanti puri. L'Inter lo fa bene dai tempi di Conte".