Perché Salerno può segnare l'inizio di un altro Torino

Il valore del 3-0 di Salerno va al di là di un successo perentorio, meritato, corroborante. l gol di Buongiorno , l a doppietta di Radonjic , la gara di Zapata , l'autorevolezza della prova di squadra: così i granata si candidano per un campionato finalmente in linea con le ambizioni dei tifosi.

Le parole di Juric in calce al colpo dell'Arechi sono state significative. Dall'elogio di Zapata alla lode di Radonjic con l'invito a continuare lungo la strada imboccata perché il mattatore di questo inizio campionato "è facile all'esaltazione e all'assopimento, alla discontinuità", come ha sottolineato Marco Bonetto nel suo resoconto su Tuttosport. È così. Però, finalmente, stiamo vedendo un Toro pimpante, competitivo, in linea con le ambizioni di una tifoseria che non aspetta altro. La Roma sarà già una controprova importante. Ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire.