Il Torino e la danza di Zio Paolo, super tifoso virale di 87 anni

Lunedì sera, Salernitana-Toro 0-3. «Per il Torino, solo per il Torino», canta Paolo Chillè - “il mitico Zio Paolo” per chi lo conosce - sugli spalti del settore ospiti dell’Arechi. E ricorda, a 87 anni, che la passione per il Toro non conosce né distanze né età. Chillè è abituato a un calcio da seguire negli stadi o da ascoltare alla radiolina ogni domenica pomeriggio.

Un calcio che è stato calcio, ma anche identità, appartenenza e ideali, gli stessi che da Messina (dove vive) porta allo stadio, quando può. Con il figlio Carmelo o anche da solo, circondato da quella grande famiglia torinista che è il Toro

Club Sicilia Granata “Antonino Asta”, di cui è stato socio fondatore ed è presidente onorario. «La passione è più forte di tutti gli acciacchi – confida a Tuttosport -. Per anni sono andato a Superga ogni 4 maggio per rendere omaggio agli Invincibili del Grande Torino e se ci sono partite al Sud non posso mancare». «Ora vorrebbe andare a Lecce il 28 ottobre – confessa il figlio Carmelo –, se fosse per lui non se perderebbe una».

Il mitico Zio Paolo

A Salerno, Paolo ha assistito alla partita in piedi ed è stato accolto come una star, tra foto e saluti dei suoi fratelli di fede. I video in cui è protagonista hanno spopolato sui social, in questi giorni. E adesso il presidente Cairo lo ha invitato a Torino per assistere a una partita casalinghe della squadra di Juric. Bisognerà solamente organizzarsi: la data giusta, un lungo viaggio in treno. «Non ho mai preso un aereo in vita mia perché sono rimasto scosso dalla tragedia di Superga. Avevo 13 anni». Il Grande Torino gli ha insegnato la cultura del ricordo per una fede che è nata quasi per gioco con i suoi fratelli, pur negli anni tragici della Seconda guerra mondiale. «Eravamo in 6 e ognuno rappresentava una squadra nel terrazzo di casa. Io scelsi il Torino e sono rimasto per sempre granata. Nonostante la paura di volare ho sempre viaggiato e seguito la squadra in tutta Italia. Nel 2006 ero allo stadio nello spareggio contro il Mantova che è valsa la Serie A».