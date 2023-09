Torino all'attacco: la Roma è un test d'Europa. E Juric "dosa" Zapata

TORINO - Dopo il 3-0 di Salerno e le conferenze stampa della serttimana in cui Vagnati ha confermato che l'eventuale proliungamento di contratto di Ivan Juric (in scadenza giugno 2024) slitta (e a questo punto chissà se si farà) il Toro si prepara ad affrontare la Roma, partita che potrebbe definitivamente lanciare i granata verso quelle posizioni di classifica che contano per l'Europa. Non sarà facile perché la formazione di Mou, nonostante un inizio tutt'altro che esaltante, è competitiva sotto tutti i punti di vista e in più presenta una coppia offensiva formata da Lukaku e Dybala .

E Ivan Juric conferma: «La Roma si è sbloccata. Ha vinto con l'Empoli 7-0 e in Coppa. Quindi sono al massimo. Contento che lo stadio sia quasi pieno, come al solito i tifosi ci daranno una mano. Vlasic e Ilic sono recuperati. Zima continua ad avere problemi al ginocchio, Vojvoda dovrebbe recuperare per la prossima. Sazanov? E più un centrale, ragazzo interessante ma con lui c'è ancora tanto lavoro da fare. Radonjic sempre uguale, si allena come lo scorso anno. Lui segna solo con le medie squadre? Semplice. Le grandi hanno difensori più forti. Rado più avanti vicino a Zapata? Lui ama stare largo, non si trova bene al centro. Come secondo meglio Karamoh. Noi arriviamo da due vittorie e vogliamo la terza ma è presto per fare un bilancio. Spero che la squadra rimanga sul pezzo, siamo riusciti a dimenticare Milano, in quella partita avevo perso la mia squadra».

Sanabria e la concorrenza nel Toro

Tanti argomenti, dunque. Roma con la super difesa? «Loro sono tosti e hanno giocatori maliziosi. Terza vittoria di fila? Non è facile per una squadra media come la nostra. Come gestisco Sanabria? C'è più concorrenza, lo scorso anno era da solo. Adesso la situazione è cambiata. La scorsa settimana l'ho visto triste, questa un po' meglio. Ha capito che può riprendersi il posto. Tutti devono lottare per prendere il posto. Zapata si è allenato poco, deve alzare la condizione senza però farsi male. Siamo contenti di lui, l'obiettivo è portarlo ai livelli di prima. Domani comunque giocherà. Dovremo comunque fare attenzione a non prendere gol. Ci vorrà tanta concentrazione e abbiamo bisogno di spunti».

Torino-Roma, gol ospite? Quota maggiorata