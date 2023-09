Juric: "Contento ma il campo...". Zapata: "Onorato di essere al Torino"

Il tecnico granata si sofferma sugli altri singoli: "Non voglio perdere Sanabria, lo voglio usare il più possibile. Sia quando giochiamo contro le difese a quattro, che contro le difese a tre - ha spiegato l'allenatore a Dazn -. E' una risorsa. Bellanova mi è piaciuto tanto contro Spinazzola, mentre dall'altra parte abbiamo fatto di meno. Radonjic oggi non è stato come le altre volte". Promosso l'ambiente: "Ho visto lo stadio carico, mi è piaciuto molto. C'è stato sostegno continuo alla squadra. Arrivavamo da due vittorie, ora c'è una squadra giusta, tosta, che sa giocare. Dobbiamo continuare a dimostrare di voler fare bene. Le condizioni del campo? Bruttissime, la palla rimbalza male".

Zapata: "Ero vicinissimo alla Roma"

"Il calcio è così, sono stato vicinissimo alla Roma ma sono cose della vita. Ora sono onorato di indossare questa maglia". Lo ha detto l'attaccante del Torino, Duvan Zapata, dopo la rete del definitivo 1-1 contro la squadra giallorossa di José Mourinho. "Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra - ha detto a Dazn -. Non era una partita facile, mi è piaciuto l'atteggiamento del gruppo contro una Roma che ha grandi valori. Quando non puoi vincere, è importante non perdere.E' un punto che ci serve tantissimo. Abbiamo ambizione, ci alleniamo molto per arrivare pronti ai big match. In queste partite vogliamo fare il salto di qualità".