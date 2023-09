Lazio-Torino, Calvarese: "Tutto bene ma...solo grazie al Var"

Michael Fabbri è un arbitro internazionale che ha esordito in Serie A nel 2013, ormai dieci anni fa. Ha alternato alti e bassi senza mai purtroppo trovare la necessaria continuità. Anche in questo inizio di stagione, dopo le prime due direzioni positive, all’Olimpico in Lazio-Torino si perde nel finale .

Tecnico e disciplinare

Gara non difficile in cui l’arbitro ravennate tiene una gestione tecnica uniforme lungo i novanta minuti, senza episodi in area se non quello nel recupero: sul tiro ravvicinato di Radonjic, il pallone colpisce prima il petto e poi il braccio di Hysaj, che comunque è stretto e parallelo al corpo. Non è mai rigore: per fortuna il VAR richiama Fabbri per fargli togliere un penalty inesistente. Venticinque falli fischiati e cinque ammonizioni, tutte corrette. Ma nel finale il brutto intervento di Radonjic su Guendouzi avrebbe meritato almeno il giallo: il serbo calpesta l’avversario poco sotto il polpaccio in ritardo; siamo davvero al limite del rosso.



Personalità e controllo