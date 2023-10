Juric, conferenza Torino-Verona: "Zapata gioca, Vojvoda out"

TORINO - Dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio nel turno infrasettimanale il Torino torna tra le mura amiche dell'Olimpico dove affronterà lunedì (ore 18:30) il Verona . L'allenatore Ivan Juric ha parlato oggi nella conferenza stampa della vigilia presentando la sfida contro l'Hellas: "Sono state due partite completamente diverse perchè in casa della Lazio abbiamo fatto una buona partita con chiara mancanza di energia quando era il momento di accelerare offensivamente. Abbiamo pagato le energie spese contro la Roma. Per questo abbiamo fatto di meno, in questi giorni: tra chi ha giocato due partite c'era chi doveva recuperare - aggiunge sui cambi - Avere tante scelte può essere uno svantaggio o un vantaggio. Nel nostro caso non ho capito ancora cosa sia".

Su Zapata

"Rifiatare? No, con lui abbiamo puntato sulla progressione di lavoro per capire che atleta è. In mezzo abbiamo opzioni, sulle fasce un po’ di meno perché Vojvoda ha preso una brutta botta e non ci può essere in partita. Anche dietro siamo contati”.

Idea due punte

“Abbiamo provato questa cosa in diverse partite, mi viene in mente l’amichevole di Nizza o la partita in casa col Sassuolo dell’anno scorso. In questa partita contro la Lazio ci stava provarle per quello che era il concetto della partita. La sensazione è che la squadra ha fatto tutto quello che aveva fatto l’anno scorso, quando abbiamo vinto 0-1, in termini di possesso palla. Ma rispetto a quella partita sono mancate le accelerazioni. Importante è il lavoro agonistico, sulla base del lavoro settimanale mi spingo a fare una scelta o l’altra”.

Sul cosa manca a Vlasic

“La mia sensazione è che stiamo lavorando tanto sull’imparare giocare, sulle posizioni in campo e su varie situazioni dove voglio che faccia meglio. Per noi è importantissimo. Vogliamo che torni il prima possibile, al top della forma”.