Il Toro anti-Verona: Juric, l'emergenza difesa aumenta anche in vista derby

TORINO - Si è fatto male anche Vojvoda, una brutta botta in allenamento. Niente Verona per il kosovaro, avanti con Bellanova e Lazaro sulle fasce. Confermato Sazonov al posto di Buongiorno infortunato. Schuurs e Rodriguez gli altri difensori della retroguardia a tre. Ma se servisse operare un cambio in difesa durante la partita di domani, 2 ottobre, col Verona o sabato 7 nel derby? C'è il giovane ex Primavera N'Guessan in panchina, ma ancora con zero presenze. E così in allenamento Juric in questi ultimi giorni ha provato anche Tameze in difesa. In caso di super emergenza, il dinamico e combattivo centrocampista può arretrare e giocare in difesa. Toccando ferro per la tifoseria granata, è questa una delle mosse tattiche su cui ha lavorato Juric in questi ultimi giorni.