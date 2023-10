Juric sceglie di tornare al 3-4-2-1: Zapata sempre dal 1', c’è fame di gol

Sempre Zapata , sempre dall’inizio. Ivan Juric non concede riposo all’attaccante colombiano che va alla ricerca del secondo gol in maglia granata dopo quello, bello e importante, segnato contro la Roma e alcune prestazioni molto confortanti dove ha tenuto, quasi da solo, la difesa avversaria sotto pressione. «La mia sensazione - ha spiegato Juric nei dettagli - è che si lavora tanto sulle posizioni che deve tenere in campo, sulle situazioni nelle quali vorrei facesse meglio. Ma per noi Duvan è importantissimo, vogliamo che torni in forma il prima possibile . Contro il Verona giocherà lui». Ed in effetti sull’ex atalantino lo staff granata sta lavorando molto con un allenamento in alcuni tratti personalizzato. Si vuole portarlo al top evitandogli dei problemi muscolari , quindi su di lui viene fatto un lavoro certosino: tutto viene curato nei più piccoli particolari. E il fatto che la punta stia giocando con continuità signifi ca che tutto sta procedendo al meglio. Zapata, tra l’altro, si è inserito subito negli schemi granata visto che il gioco che faceva con Gasperini è molto simile a quello del croato. E con il passare del tempo troverà anche la condizione ottimale invocata da Ivan Juric.

Il Torino anti-Verona

Sarà un Toro con un’unica punta: Sanabria e Pellegri vanno in panchina pronti ad entrare. E il tecnico spiega il motivo di questa scelta. «Dipende molto contro chi giochiamo e chi affrontiamo, se hanno la difesa a tre o a quattro. Si basa su quello la scelta. Sanabria a me non è dispiaciuto nel primo tempo di Roma, ha fatto giocate interessanti. Sulla trequarti Seck mi dà garanzie, e c’è poi Vlasic». E proprio su Seck ha speso parole d’elogio. «Credo che con lui siamo partiti a livelli molto bassi, sono contento delle sue prestazioni perché ha grandi accelerazioni, porta palla. In un anno e mezzo il suo comportamento è cambiato, vuole migliorare, è il giocatore che fa di più oltre l’allenamento, si ferma, prova i movimenti. Ha capito di voler diventare un giocatore vero e quindi lavora. Se gioca lui? Potrebbe giocare, sì». A fianco di Vlasic, con Radonjic, troppo incostante, in panchina. Almeno inizialmente, poi ci sarà spazio pure per il serbo come del resto per tanti altri. Perché i panchinari alla distanza possono risultare decisivi, soprattutto dalla cintola in su visto che la difesa ha perso, uno dopo l’altro, diversi pezzi. La verità è che in un modo o nell’altro i granata, stasera contro il Verona, devono conquistare i tre punti per sperare in qualche cosa di importante.