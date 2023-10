TORINO - Momenti di tensione nella panchina del Torino durante il match casalingo contro il Verona in occasione della 7ª giornata di campionato. Al 54', sul punteggio di 0-0, Juric decide di sostituire Nemanja Radonjic per Nikola Vlasic, un cambio che il giocatore serbo non ha gradito. Infatti Radonjic, una volta uscito dal campo visibilmente contrariato, ha scagliato una bottiglietta d'acqua che un assistente gli aveva appena dato.