Juric: "Derby Juve-Torino? Perché possiamo vincere. Zapata e i gol..."

TORINO - Il Torino di Ivan Juric torna a fare punti anche se uno solo dopo il pareggio per 0-0 in casa contro il Verona. Questo il commento dell'allenatore dei granata ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni ghiotte con Lazaro e Seck. Nel secondo tempo abbiamo attaccato continuamente. Il campo non ci ha aiutato, è in condizioni pessime. La voglia c'è stata. Non siamo riusciti a fare gol. Questo campionato è una battaglia, tutte le squadre sono lì, come anche il Bologna e il Monza. E' difficile vincere contro qualsiasi squadra".