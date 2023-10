Torino, allarme difesa per la Juve: come sta Sazonov e le scelte di Juric

La maledizione del derby . O se non è propriamente una maledizione poco ci manca. Dopo aver già perso Alessandro Buongiorno per quasi un mese, il Toro dovrà fare a meno di un altro difensore. In vista della stracittadina di sabato non è esattamente la notizia che Ivan Juric sperava di ricevere. Saba Sazonov , al 20' della sfi da contro il Verona, inizia a dare i primi segnali di cedimento. La sua gara dura ancora sette minuti, poi il georgiano alza bandiera bianca. Sconsolato, scuote la testa. E fa intravedere anche qualche lacrima: il nervosismo era persino più grande del dolore. Sostituito da Adrien Tameze dopo aver accusato un problema al piede destro, Sazonov rischia seriamente di non prendere parte al match contro la Juventus .

Torino, la situazione degli infortunati

Le parole di Juric in conferenza stampa aprono un piccolo spiraglio, ma realisticamente l'ex Dinamo Mosca non ci sarà: «Valuteremo le sue condizioni in settimana». Il Toro, che ha già svolto i primi accertamenti, esclude fratture ossee. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale per eff ettuare delle lastre, che non hanno evidenziato problemi. Potrebbe trattarsi solo di un evento traumatico, ma il tempo in vista del derby incalza. Per questo il recupero appare diffi cile. In questo momento, la difesa vive una fase di emergenza cauta. David Zima è tornato fra i convocati per la gara col Verona («così gli ho dato una spinta morale», ha spiegato Juric in conferenza), ma naturalmente non è ancora al meglio. Koffi Djidji ha appena iniziato la fase di riabilitazione, mentre Buongiorno è ai box per una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro.