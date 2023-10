Toro, serve una sveglia: Filadelfia, abbiamo un problema

Filadelfia , abbiamo un problema. Più di uno, per la verità. Al primo derby della stagione il Torino arriva dopo una sconfitta con la Lazio e un pareggio in casa con il Verona . Al di là del solo punto conquistato, a preoccupare sono le prestazioni, in particolare - per evidenti ragioni - quella di lunedì, che porta con sé la domanda chiave: dove è finito il Toro aggressivo, furioso su ogni pallone, quello contro cui - lo hanno detto e ripetuto tutti gli allenatori avversari - è difficilissimo giocare, quello che aveva il difetto di non capitalizzare le occasioni ma che sapeva costruire tantissimo?

Torino, i dati negativi e il contratto di Juric

Il presidente Cairo lascia trapelare pensieri intrisi di fiducia, però è indubbio che aspettarsi una partenza migliore fosse più che lecito. Juric sostiene che si sono create aspettative troppo alte (si riferisce alla società? ai media?), tuttavia ha a disposizione un gruppo con cui lavora da parecchio tempo e che è più forte dello scorso campionato, rispetto al quale ha un punto in meno con un calendario dal coefficiente di difficoltà simile. A proposito di numeri, una sola vittoria nelle ultime undici gare casalinghe (ottenuta contro il Genoa nel recupero e grazie a un’invenzione di Radonjic) è un ulteriore dato che inquieta, almeno quanto le prossime due avversarie, Juventus e Inter. Il fatto che il contratto di Juric sia in scadenza e che un eventuale rinnovo sia al momento congelato per volontà di entrambe le parti (appare molto improbabile che venga rinnovato) non aiuta, così come una certa tensione nei rapporti tra l’allenatore e alcuni giocatori. È presto, c’è ancora tutto il tempo e ci sono i valori, del tecnico e della squadra, per indirizzare la stagione in un certo modo. Ma una sveglia è il caso di darsela perché - parafrasando l’Apollo 13 - Filadelfia, abbiamo un problema.