Toro, un derby infuocato e tanti casi aperti. Gioca Zapata

TORINO - "Stufo di Radonjic". Ma anche non soddisfatto da Sanabria e da altri giocatori "non fanatici", anche se danno tutto in allenamento. Juric sorprende in conferenza ripetutamente, ha ammesso anche errori nelle scelte di mercato, prima di invocare una vittoria contro la Juventus. "Per me è un grande stimolo, non un peso, affrontare una squadra che negli ultimi decenni ha perso solo una volta contro il Toro". Elogi per Zapata e Ilic. Ma anche critiche sparse qua e là.