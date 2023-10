Torino, Sazonov non recupera per il derby: emergenza in difesa per Juric

TORINO - In difesa è emergenza. Ivan Juric ha recuperato Zima solo in parte: il giocatore della Repubblica Ceca, infatti,

è pronto solo per la panchina, non certo per partire titolare dall’inizio. In più non ci saranno Djidji, Buongiorno e neppure Sazonov e Soppy. Insomma, dietro la situazione è molto preoccupante tant’è che al centro della difesa, assieme a Schuurs, giocherà il centrocampista Tameze. In più, oltre a tutto questo, c’è da aggiungere il fatto che molti giocatori non sono al top della condizione. Ilic, per esempio. Lo stesso Vlasic. E anche Ricci non si sta esprimendo sui soliti livelli. In più Radonjic è stato “stroncato” da Juric in conferenza stampa. Evidentemente il rapporto tra i due si è definitivamente deteriorato. Detto questo il tecnico croato deve trovare stimoli e motivazioni. Serve un risultato importante per evitare una stagione deludente, una delle tante di questi ultimi anni. Perché i tifosi si aspettano qualcosa in più del 10º-11º posto, del galleggiamento totale: speravano in qualcosa di consistente che solo una vittoria nel derby può riportare di moda.