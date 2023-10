Torino, per fortuna c’è Tameze. E con l’Inter va in mezzo

Per fortuna c’è Tameze . Capita spesso, ed è questo il caso, che nei momenti di difficoltà a emergere sia il giocatore che non ti aspetti, quello che in estate è stato preso senza dover ricorrere a una trattativa estenuante o in virtù di un cospicuo esborso economico. È appunto il caso del francese naturalizzato camerunese: il Toro, nello specifico Vagnati, lo ha prelevato per 2,8 milioni dal Verona . Meno della metà di quanto sarebbe costato Doig, a più riprese nel corso del mercato estivo il grande obiettivo per la fascia sinistra. Rinforzata invece con il ritorno di Lazaro che si è legato alla conferma di Vojvoda. Lo scozzese è rimasto in Veneto, dove Baroni lo ha impiegato nelle prime quattro giornate prima che un infortunio alla caviglia stoppasse temporaneamente la stagione dell’esterno di piede sinistro. Con quanto risparmiato dal mancato acquisto di Doig , il dt granata ha messo a disposizione del tecnico croato sia il terzino titolare, appunto Lazaro, che il centrocampista al tempo scelto per essere la prima alternativa alla coppia Ricci-Ilic.

L'impatto

Tameze però ci ha messo poco, a instillare un dubbio nelle certezze di Juric, messe a repentaglio anche dal rendimento tra l’insufficiente e il gravemente insufficiente del tandem che bene si era comportato nella precedente stagione. In questa Ricci non riesce a ritrovare il passo che gli consentiva di tradurre in pratica gli input trasmessi dal cervello, mentre a Ilic sta mancando un po’ tutto: dalla brillantezza alla condizione, dall’atteggiamento per arrivare inevitabilmente alla resa generale. Il serbo è stato salvato, in un paio di circostanze, dalle capacità tecniche che gli hanno permesso di sfornare un paio di assist decisivi. Colpi importanti, ma frutto delle doti personali e non dell’intensità delle prestazioni che invece, in Ilic, sta decisamente facendo difetto. Juric lo ha capito fin dall’inizio, tanto da sostituirlo nell’intervallo della prova persa a San Siro contro il Milan (seconda giornata). Al suo posto era entrato Linetty, ma dal successivo appuntamento contro il Genoa il transalpino avrebbe giocato quattro partite consecutive, da titolare e nei due interni di centrocampo. Tameze è sceso in campo assieme a Linetty contro il Genoa, con Ricci a Salerno e a Roma contro la Lazio, e con Ilic nella prova interna pareggiata con la Roma. Col Verona l’allenatore granata ha deciso di affidarsi a Ricci e Ilic, ma il ventinovenne di Lille è rimasto fuori meno di mezzora: al 27’ è stato mandato in campo per l’infortunio che ha fermato Sazonov. Quest’ultimo poi andato in panchina nel derby, ma in precarie condizioni: anche Zima era tra le riserve (pure lui non al meglio), mentre Buongiorno era out. E così, con la Juve, ha giocato il jolly francese nella difesa a tre completata da Schuurs e Rodriguez.

Nel derby

Anche in difesa è risultato uno tra i migliori. Quando Milik è entrato a far coppia con Kean ha un po’ faticato, ma a differenza di altri suoi compagni senza mai abbassare la guardia. Tameze, Rodriguez e Bellanova, questi gli unici giocatori del Toro meritevoli della sufficienza, nel derby. Malamente toppato, come già la prova contro il Verona, da Ilic. Ora partito assieme al disastroso Milinkovic-Savic e al nemmeno convocato (con la Juve) Radonjic per gli impegni che attendono la Serbia. In questi giorni, al Fila, il tecnico lavorerà a centrocampo con la coppia formata da Tameze e Ricci (unica alternativa Linetty, Gineitis è con la Lituania). Questo, legato al fatto che Zima è sulla via del pieno recupero alla pari di Sazonov (e per l’Inter potrebbe essere convocato anche Buongiorno), induce a ritenere che, alla ripresa, la coppia di mezzeali inizialmente scelta da Juric sarà formata da Ricci e Tameze. Lo suggeriscono il calo e la partenza con la Serbia di Ilic, nonché le buone prestazioni di Tameze stesso