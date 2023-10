Il regista Pellicini: "Con Meroni una storia di simboli e di amore"

TORINO - D omenica saranno cinquantasei anni senza Gigi Meroni . Il ricordo non si è spento e non si spegnerà mai, però è importante che continuino a fiorire eventi per tenerlo acceso, come lo spettacolo di teatro-canzone “La Farfalla Gigi Meroni”, che andrà in scena al Teatro Gobetti di Torino lunedì 16 (doppio spettacolo, alle 19 e alle 21) ed è realizzato con il contributo di Regione Piemonte e il supporto del Museo del Grande Torino. L’idea è nata dallo sconfinato amore per Meroni di Alfredo Salvi, fratello del comico Francesco, che ha ispirato il regista Francesco Pellicini e Giordano Fenocchio, autore del testo: entrambi saranno sul palcoscenico insieme a Maicol Trotta, che interpreta il fuoriclasse e fa a sua volta parte della Compagnia dei Legnanesi, e i musicisti Max Peroni alla chitarra acustica e Fazio Armellini alla fisarmonica.

Pellicini, tutto comincia sul lago Maggiore, a Luino...

«È vero. Luino è una città quasi più di comici che di acqua di lago: pensiamo a Enzo Iachetti, a Massimo Boldi e appunto a Francesco Salvi, il cui fratello Alfredo è uno scrittore e psichiatra che da sempre vive nel culto di Meroni. È stato a lui a trasmettermi questa passione, tanto che mi è sembrato un atto doveroso trasformare una storia così tragica ma anche così affascinante in un’opera teatrale. Come una voce che ti chiama».



È un lavoro che ha per così dire l’approvazione della sorella di Meroni, Maria.

«Sì, a ogni rappresentazione ci sono Maria e suo marito. La prima volta è rimasta sorpresa dalla somiglianza con Gigi di Maicol, bravo tra l’altro anche a imitarne la voce. Andare in scena davanti a un familiare è una responsabilità importante».



Come avete costruito lo spettacolo?

«Abbiamo studiato diversi video dell’epoca: grazie a un amico d’infanzia siamo riusciti a ritrovare anche la sua prima intervista. E poi abbiamo elaborato il pensiero artistico di un uomo estroverso, fuori dai canoni, in fondo un giovane che aveva voglia di sentire i Beatles, dipingere, scrivere, stare con Cristiana».



L’inizio è ambientato a Superga.

«Sì, partiamo dalla tragica coincidenza del pilota che si chiamava Pierluigi Meroni. C’è una canzone di Filippo Andreani, che in quattro minuti ha saputo scrivere una poesia meravigliosa. Dice, tra l’altro: «Ma il futuro è il nemico peggiore della maglia granata / Ogni volta che ha finto di amarla l’ha abbandonata”. Le coincidenze sono tante, come sappiamo, fino all’incidente causato da Tilli Romero, un giovane tifoso che diventerà presidente della società granata».



La chiusura è affidata a un articolo di Vladimiro Caminiti, grande penna di Tuttosport.

«Scrisse: “Noi non siamo per i capelli lunghi, ma ne conosciamo uno che è davvero un bravo ragazzo”. L’importanza di saper andare al di là delle apparenze in un’epoca in cui il nuovo avanzava. Meroni ha pagato certe scelte con la mancata convocazione in Nazionale, per esempio. Era un personaggio politico anche se rifuggiva la politica. Pure la storia con Cristiana, una donna già sposata in un tempo nel quale non esisteva il divorzio, era una storia politica. Meroni soffriva per certe situazioni, per certi atteggiamenti: in fondo, ciascuno di noi ha il carattere che il cielo gli ha donato e lui era un ragazzo poco più che ventenne».



In passato ha portato sul palcoscenico la storia di Riva.

«Avevo cantato una canzone su Riva a Leggiuno, la cittadina dov’è nato. In platea c’era la sorella e il giorno dopo Gigi mi ha telefonato per ringraziarmi. È nato tutto così. Ma la serie dedicata al calcio finisce qui: per me deve restare passione pura e continuarla rischierebbe di togliere emozione al lavoro».