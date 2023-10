Metodo Juric, si cambia: come Ivan vuole far ripartire il Toro

D

al metal alla musica lounge. Non proprio, ma rende l’idea. Nuova musica al Filadelfia, insomma.

Raccontò una volta Juric: «Ho cominciato a 14 anni con Metallica e Megadeth, poi sono passato a cose più aggressive. Il death metal è la mia passione: band come Napalm Death, Obituary e Carcass, artisti veri. Sono stato tre volte a vedere i Napalm Death e pogando rischiavo sempre di farmi male». La passione diper la musica metal è ben nota: ed è anche appoggiata su canoni seri, non si tratta né di un fatto di moda né di una infatuazione passeggera. C’è anche tutta una filosofia, dietro. E, a ben pensarci, profondamente metal è Ivan anche quando allena. Ti aggredisce, se ti vede non dare tutto sul prato. Ti spreme, ti fa risuonare le orecchie con le sue urla che al confronto i Metallica la toccano piano. Pretende intensità, nelle partitelle esige ferocia agonistica quasi come in partita. Ma tutto quanto funzionava bene, almeno sino alla scorsa stagione, adesso non gira più . Non si è incantato il disco: diciamo che salta la puntina.