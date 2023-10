Toro, Vlasic: scossa per reinventare lampi e magie

TORINO - Sette presenze, nessun gol. E soprattutto niente assist. Per Nikola Vlasic il nuovo inizio granata è cominciato male. Proprio come il Torino. E allora viene da chiedersi: senza i suoi lampi sono guai? Evidentemente sì. I granata stentano anche perché quella che lo scorso campionato era la loro stella adesso si è spenta. In queste prime partite non riesce a illuminare e i motivi vanno ricercati in una condizione fisica precaria figlia di un’estate difficile. Procediamo con ordine per cercare di capire i motivi della sua crisi che coincide con quella della squadra. Ricordiamo le parole di Juric della passata stagione sul conto del croato: «Per me Vlasic è l’unico giocatore intoccabile di cui non posso fare a meno». Ed in effetti il trequartista era l’uomo in più dei granata: imprevedibile, fornitore di assist e anche marcatore. Di tutto, di più: dai suoi piedi partivano palloni invitanti per i compagni e il gioco di Juric veniva esaltato. Poi la telenovela estiva: alla della fine della scorsa stagione Cairo e Vagnati, in cerca di sconto, non avevano esercitato il diritto di riscatto fissato dal West Ham in 15 milioni. E da quel momento è cominciata una lunga ed estenuante trattativa.