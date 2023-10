Schuurs, infortunio al ginocchio in Toro-Inter: esce in barella piangendo

Brutto colpo per Perr Schuurs a inizio del secondo tempo della partita di Serie A tra Torino e Inter . Innaturale torsione del ginocchio sinistro del difensore olandese in occasione di un corpo a corpo con un calciatore nerazzurro, Barella. Il difensore del Torino ha appoggiato male la gamba sinistra e si è subito accasciato a terra disperato, chiedendo subito la sostituzione. Il giocatore è dovuto poi uscire dal terreno di gioco.

Schuurs ko, entra Sazovov

Schuurs è uscito dal campo in barella e in lacrime. Con volti preoccupati sia dei compagni che degli avversari. Cambio obbligato al 51' minuto di gioco quindi per Juric, che ha deciso di inserire Sazonov al posto dell'olandese, supportato dagli applausi di tutto lo stadio.