Juric dopo Torino-Inter: "Sono preoccupato. Sulle condizioni di Schuurs..."

"Noi dobbiamo avere grandissima lucidità. E' la prima volta in due anni e mezzo che siamo in reale difficoltà di infortuni e risultati. Dobbiamo cercare di preparare al meglio la prossima partita. Il risultato è brutto, ma sono contento per i ragazzi perché hanno fatto una grande partita. Il campionato è molto lungo e sono sicuro che potremo fare bene. Per sessanta minuti giocando così bene è un peccato non aver fatto gol. Sono preoccupato non solo per i gol, ma un po' di tutto. I ragazzi si riprenderanno alla grande da questo periodo e impareranno qualcosa di nuovo. Vediamo ora gli infortuni, ma sono fiducioso. La squadra giocava, creava ed era concentrata" ha aggiunto il tecnico granata.