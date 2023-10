Cairo e Juric: Toro, senza dialogo non c'è soluzione

L’insostenibile leggerezza del Toro non ha nulla di felicemente calviniano, ma appare semmai calvinista, nel senso che sembra tutto predeterminato da una forza superiore, un destino di fronte al quale tanto vale abbassare il capo in segno di rassegnazione o addirittura resa. Il che è surreale nel momento in cui illustri esperti di cose granata sostengono convinti che questa squadra sia più forte delle passate stagioni - per qualcuno addirittura la più forte dell’era Cairo - e che abbia di conseguenza il dovere di lottare per il posto in Europa che a una società con questa storia spetterebbe quasi di diritto e invece appare da troppo tempo un miraggio.