Il Torino verso la sfida con il Lecce: Buongiorno spera, Tameze a rischio

TORINO - Rimane l’emergenza in difesa, per un Toro che sabato affronterà il Lecce al Via del mare per andare a caccia di un successo che manca dalla gara dell’Arechi di Salerno del 18 settembre scorso. Questo dopo che contro l’ Inter è stata schierata una retroguardia con Tameze abbassato sulla linea di Schuurs e Rodriguez . Con Sazonov che, a inizio ripresa, ha preso il posto dell’olandese che come si legge in apertura di pagina ha terminato la sua stagione a causa della pressoché completa lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. E Tameze , Schuurs e Rodriguez erano anche i tre centrali che avevano affrontato la Juve. Questo dopo che contro il Verona si era dovuto fermare a metà primo tempo Sazonov, e che a Roma era stato invece Buongiorno a dover lasciare in anticipo la sfida contro la Lazio. Una serie di infortuni che hanno messo in difficoltà il reparto che meglio si era comportato, all’inizio della stagione. E la situazione in vista della prova contro il Lecce resta emergenziale, per quanto come vedremo ci siano anche un paio di notizie capaci di alleggerire il quadro.

Tameze, Soppy, Buongiorno, Zima: gli aggiornamenti

Iniziando con Tameze, il francese che ieri al Fila si è dedicato unicamente a terapie è a rischio, per Lecce: il jolly, dolorante a fine gara con l’Inter, dovrebbe aver escluso la lesione muscolare, ma soltanto l’ecografia alla quale sarà sottoposto oggi potrà effettivamente chiarire che si debba parlare di elongazione e, appunto, non di lesione. Difficile, ma non impossibile, averlo almeno in panchina a Lecce. E il medesimo esame, l’ecografia appunto, è prevista sempre nella giornata odierna per Soppy. Possibile che l’esterno riesca ad accorciare i tempi di recupero: così sarebbe in maniera fin clamorosa dovesse rientrare nell’elenco dei convocati per la trasferta di Monza dell’11 novembre, più probabile però il rientro per la ripresa del 27, sempre fuori casa ma contro il Bologna. E si torna a Buongiorno: la paura dello staff medico è la ricaduta, motivo per il quale con Alessandro si procede con grande cautela. L’obiettivo, considerata la situazione, è di recuperarlo per sabato, ma senza procedere con forzature onde evitare il rischio di uno strappo che lo escluderebbe dai giochi per mesi. E si arriva a Zima: il ceco si sta allenando bene, e potrebbe anche scendere in campo dall’inizio nel caso in cui Buongiorno non recuperasse. In tal modo - se non ci fosse Tameze - al centro potrebbero andare lui come Sazonov (entrambi sarebbero comunque titolari), con Rodriguez braccetto di sinistra.