Bellanova e i curiosi retroscena sullo spogliatoio del Torino

Bellanova, il rapporto con Juric

"Anche il nostro mister è una persona che scherza molto", ha raccontato Raoul. "Pensavo fosse più difficile creare un rapporto con lui, invece Juric è una persona aperta come carattere, ride e scherza con noi. Poi in campo ti martella, certo, ma non pensavo fosse così aperto e disponibile. E devo dire che dopo le sconfitte, quando si torna al Fila per il primo allenamento della settimana, lui sa anche come ricaricarci. Dopo una sconfitta dormi male, non vuoi parlare con nessuno, per cui è utile cercare anche di scherzare, per mantenere l’umore alto: è brutto quando giochi bene e poi al primo tiro in porta prendi gol, come ci è di nuovo successo l’ultima volta contro l’Inter. Il morale ovviamente scende, ma già dal giorno dopo giri pagina. Juric arriva al Fila e ci trasmette subito una grande carica in allenamento, anche dopo le sconfitte non molla mai e ci aiuta a riprendere a lavorare", spiega Bellanova. Nessun dubbio sul fatto che gli allenamenti atletici siano pesanti. "Ero abituato il giorno dopo la partita a fare i cosiddetti allenamenti di scarico, ora invece arrivo a correre anche per 10 chilometri nei due giorni successivi. All’inizio non era facile, poi mi sono abituato e ne traggo un sacco di benefici".