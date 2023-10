Zapata, servono i suoi gol. Duvan ai tifosi del Toro: “Sono quasi pronto”

Torino - Domenica 24 settembre: è questa la data di quello che, fino a questo momento, è l’ultimo gol segnato dal Torino in questo campionato. È trascorso più di un mese da quando Duvan Zapata, in tuffo di testa sotto la Maratona, regalò il pareggio contro la Roma prima che la luce in attacco si spegnesse. Da quel momento in poi, infatti, quattro partite senza reti all’attivo, l’ultima delle quali - quella contro l’Inter - il centravanti colombiano è stato costretto a vedere dalla tribuna per via di un fastidio muscolare. Nulla di particolarmente grave, fortunatamente, ma sufficiente a fargli saltare la sfida contro i nerazzurri. Ora però è pronto a rientrare già a partire da sabato sul campo del Lecce.

Zapata: "Sono quasi pronto"

«Sono quasi pronto», ha rassicurato lo stesso centravanti ieri pomeriggio, quando ha incontrato i tifosi all’evento presso lo store JD, mostrandosi sereno, per nulla preoccupato da quel fastidio muscolare accusato negli scorsi giorni, dovuto a un vecchio infortunio dei tempi dell'Atalanta. Prima della trasferta in Puglia ha ancora due allenamenti a disposizione per ritrovare la migliore condizione, poi dovrà ritrovare anche il gol. Anche se non porta al braccio la fascia da capitano, il colombiano in campo è certamente uno dei leader della squadra e in questo momento di grande difficoltà per il Torino, che è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, è uno degli elementi su cui Juric punta maggiormente per uscire dal tunnel.