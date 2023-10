Radonjic lo svolta Toro: il Lecce nel destino

TORINO - Dal Lecce al Lecce, Nemanjia Radonjic punta a riprendersi la scena che gli è stata tolta per svariati motivi. A marzo il serbo aveva sfoderato una delle migliori uscite in maglia granata al Via del Mare, coniugando una grande attenzione in fase difensiva alle sue incursioni offensive fatte di scatti e dribbling. Il tutto impreziosito con uno spunto su Baschirotto che permise al Toro di portarsi sul definitivo 0-2, servendo poi a Sanabria un pallone da appoggiare solamente in rete. E anche quest’anno è partito forte per poi, come al solito, fermarsi. Sul più bello, per i soliti problemi di poca continuità che si porta dietro da quando gioca a certi livelli: in questo campionato ricordiamo il suo bellissimo guizzo contro il Genoa che nei minuti di recupero ha permesso ai granata di vincere e di conquistare i tre punti e, soprattutto, la doppietta di Salerno dove il Toro ha ottenuto l’altra vittoria. In quell’occasione Rado fece davvero il fenomeno, tra l’altro gli fu annullato anche un gol e un altro, ahi, se lo mangiò nel finale. Ma lui è fatto così, non ha vie di mezzo. E quest’alternanza di prestazioni gli sono costate il posto visto che ha collezionato 7 presenze su 9 incontri e la misera di 374 minuti in campo. Nonostante questo è il capocannoniere della squadra con 3 gol e domani sera a Lecce si candida per una maglia da titolare: del resto, risultati alla mano, non è che senza di lui la squadra abbia fatto tanto meglio, anzi è sprofondata in una crisi di risultati e di gioco.