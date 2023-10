Toro, Juric trema: "D'Aversa incubo. Vlasic out. Ilic e Radonjic fuori"

Ivan Juric ha presentato la gara dei granata in casa del Lecce dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata ha dichiarato: "Il Lecce è partito bene, hanno trovato giocatori molto interessanti. Apprezzo tanto D'Aversa, è sempre stato un incubo giocare contro di lui". Poi sugli infortunati ha aggiunto: "Tameze non ci sarà, Buongiorno ha recuperato e ha fatto tutta la settimana. Sarebbe un rischio spingere per Tameze, oggi fa la rifinitura con noi e in caso di emergenza durante la gara potrebbe servire. Anche Vlasic non ci sarà: è svenuto, bisogna fare sette giorni senza prendere colpi in testa e lunedì farà una tac. Ilic e Radonjic? In questo momento faccio scelte tecniche diverse. Zapata? Non c'è, potrebbe esserci a gara in corso perché ha sempre fatto differenziato. Se riesce a fare la rifinitura, potrebbe entrare".