Juric dopo Lecce-Toro: "Centrocampo a tre? Siamo andati benissimo"

LECCE - Torna a sorridere il Torino di che dopo i due ko consecutivi contro Juve e Inter ritrova i tre punti al Via del Mare con la rete di Buongiorno che condanna il Lecce. Vittoria fondamentale per i granata che rialzano la testa in classifica, al termine del match analizza così Ivan Juric: "E' stata tosta, sono molto soddisfatto per come l'abbiamo interpretata. Bel secondo tempo, ottimo dominio dopo l'1-0, poi ci siamo un pò abbassati, ma Vanja ha dato un grande contributo. Sono molto soddisfatto. Dopo il gol ci siamo sciolti, l'abbiamo dominata. Unico neo è non aver fatto altri gol. Abbiamo interpretato bene, siamo stati giusti, c'era tanta emergenza, chi è entrato ha fatto bene. Stiamo provando anche cose nuove". Nel finale anche un cartellino rosso per il tecnico: "Espulsione? Il quarto uomo chiamava il giallo, io ero arrabbiato con lo staff medico perchè non stava facendo le scelte giuste. E' stata una reazione del momento, ma va bene così. Se arbitro decide così noi accettiamo".