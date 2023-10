Toro alla riscossa, con due punte torna alla vittoria dopo 40 giorni

In una notte di luna piena, e all’interno di uno stadio che spesso ha spinto nel baratro il Torino e i suoi allenatori, Juric ottiene il successo più importante dei suoi quasi due anni e mezzo in granata. Non per la classifica né per il prestigio, ma in considerazione di come la squadra si è presentata in Salento. Il gol mancava da 364’, la vittoria più recente risaliva al 18 settembre e nelle ultime quattro uscite era arrivato un solo punto. Un percorso estremamente negativo determinato da una serie di motivi: certo gli infortuni che in particolare avevano colpito il reparto offensivo, ma soprattutto il rendimento di alcuni calciatori che, in questo momento, il croato ha infatti deciso di mettere ai margini. Basti pensare a Radonjic, il quale, nonostante con 3 gol sia il cannoniere, è rimasto in panchina per tutta la gara. O a Ilic, scivolato da faro del centrocampo ad alternativa del diciannovenne Gineitis, che non possiede i colpi del serbo, ma si è calato nella parte con l’atteggiamento giusto. Il medesimo che ha animato un po’ tutto il Toro: da Buongiorno che ha deciso la partita e dato nerbo alla retroguardia a Ricci che sulla trequarti ha aumentato i giri rispetto alle precedenti uscite, a Gineitis stesso per arrivare a Sanabria. Ecco, forse l’interpretazione - che non necessariamente equivale alla resa - migliore è stata quella del paraguaiano: non ha creato pericoli in serie, ma se c’è stato da sciropparsi mezzo campo per ripiegare non si è risparmiato.