Juric, carattere e cambio modulo: così si è ripreso il Toro

Il nuovo campionato del Toro

Presto, per dirla con Buongiorno, pensare che al Via del Mare sia «iniziato un nuovo campionato». Un’affermazione che potrà valere se i granata sapranno dare continuità alle prestazioni e conseguentemente ai risultati: una prima conferma si potrà avere giovedì in Coppa Italia. Avversario, al Grande Torino, un Frosinone sportivamente scioccato dall’incredibile sconfitta patita dal Cagliari nonostante il triplice vantaggio ciociaro (i sardi hanno vinto 4-3). Poi, lunedì, il test si trasferirà in campionato: sempre in casa toccherà al Sassuolo mettere alla prova la sostanza della ripartenza avviata in Salento. Prima della sosta, infine, sarà il Monza in Brianza a dover eventualmente certificare l’autentica rinascita del Toro. Il quale, intanto, grazie a una singola partita aggiusta parecchi ingranaggi. Primo dei quali la classifica: i 12 punti conquistati in 10 giornate rappresentano il risultato migliore delle ultime tre stagioni (sia nel 2021 che nel 2022 i punti, dopo altrettanti turni, erano stati 11).