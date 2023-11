Tentazione Gemello per Torino-Frosinone: Juric ci sta pensando

Domani altro giro e altra partita importantissima per il Toro. Perché la Coppa Italia per i granata riveste un’importanza particolare visto che negli ultimi anni in questa competizione non sono mai riusciti a percorrere molta strada: mai, dal 2005, sono andati oltre i quarti di finale . Nella passata stagione, dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, sembrava la volta buona ma proprio nei quarti i giocatori di Juric sono andati fuori contro la Fiorentina. Se avessero superato il turno in semifinale avrebbero incontrato la Cremonese. Era l’occasione giusta per conquistare una prestigiosa finale. Invece niente.

La sfida al Frosinone

Ecco perché la sfida di domani - tra l’altro contro una squadra di Serie A che in campionato sta facendo bene se si esclude l’ultima di Cagliari in cui in pochi minuti (nel recupero) è stata raggiunta e superata - è molto importante. Stiamo parlando del Frosinone di Di Francesco. Alla luce di tutto questo Juric schiererà la squadra migliore. Un turn over semmai calcolato. Ma proprio minimo. Viene, però, da chiedersi se in porta ci sia finalmente spazio per Gemello che è fermo alla partita di campionato del 10 gennaio del 2022 vinta contro la Fiorentina. Poi più niente: sempre e solo panchina. E dietro di lui c’è Popa, altro ragazzo acquistato a parametro zero quest’estate ma considerato ancora acerbo. Il problema, dunque, è semplice: se si dovesse fermare Vanja, il suo sostituto che non ha mai giocato potrebbe considerarsi pronto? Ricordiamo che proprio per il fatto di non giocare mai, neppure in Coppa Italia dove di solito gli allenatori danno spazio ai dodicesimi, Berisha è entrato in rotta di collisione con Juric e per una serie di divergenze è stato messo fuori rosa, nella passata stagione. Attualmente l’albanese è titolare nell’Empoli, oltre che dell’Albania.

Tentazione Gemello

Detto questo la tentazione è quella di “scaldare” Gemello visto che il preparatore Cataldi in estate lo ha promosso come dodicesimo evitando al club di andare a cercare un altro portiere. Juric ci sta pensando in maniera decisa per valutarlo, finalmente, in una partita vera. Oltretutto Gemello è in scadenza di contratto a giugno e non ci sono opzioni di rinnovo. E’ in trattativa per il prolungamento, dunque, e ci sono ottime possibilità che per la fine di dicembre raggiunga l’accordo. Certo che se non dovesse essere impiegato neppure in un sedicesimo di Coppa Italia potrebbe prendere una decisione diversa.

Più Gemello che Vanja, dunque: sì, c’è la possibilità di vederlo in campo dal primo minuto dopo tantissimo tempo. Intanto Popa continua ad allenarsi con grande determinazione ed è possibile che a gennaio la società lo dia in prestito a qualche club di Serie B per farlo giocare con continuità e valutare il suo valore anche nei minimi dettagli. In questo caso come terzo verrebbe aggregato un ragazzo della Primavera. Insomma, il Toro sta seguendo con particolare attenzione la situazione portieri sperando che Vanja riesca a fare quel salto di qualità che ancora non è arrivato. Basta prendere come esempio le tre uscite a vuoto nel derby con la Juve (che hanno provocato due gol) per capirlo in maniera inequivocabile. Ma è tempo di voltare pagina, la fiducia al serbo resta come del resto ha confermato Juric in più di un’occasione.