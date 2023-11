Toro, Juric e le due punte: ma è ora di fare gol!

TORINO - Dopo la batosta in Coppa Italia e le contestazioni, il Toro prova a ripartire in campionato contro il Sassuolo. Necessaria una vittoria, per affacciarsi al gruppo delle prime evitando pericolosamente - e a maggior ragione dopo il successo del Cagliari (quartultimo a -3 dai granata) sul Genoa - di scivolare verso le parti basse della classifica. Ivan Juric ritiene che il peggio sia alle spalle, che i problemi individuali, si pensi al Sanabria estivo come al recente Ilic stiano lasciando spazio a un gruppo deciso a dimenticare il colpo subito in Coppa. Ritrovando la via intrapresa a Lecce con quei 3 punti che, portando il totale a 12, hanno consentito al Torino di migliorare gli 11 delle precedenti due stagioni. Pena l’inasprirsi di una contestazione che rischia di montare, all’indirizzo di una squadra che si è vista sfilare davanti ai propri tifosi la possibilità di affrontare il Napoli agli ottavi della competizione nazionale. «Da qualche partita a questa parte, direi dall’Inter in avanti, il gruppo sta rispondendo bene, poi ci sono partite come quella contro il Frosinone che girano male. Dobbiamo portare dalla nostra parte gli episodi, e indubbiamente giocando a due punte queste devono iniziare a segnare di più», carica i suoi centravanti Juric.