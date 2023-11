Paro post Torino-Sassuolo: "Zapata è stato sfortunato, segnerà presto"

TORINO - "Un successo che nasce dal lavoro, ma dal punto di vista del gioco possiamo migliorare". Così Matteo Paro, vice allenatore del Torino stasera in panchina vista la squalifica di Juric, ha analizzato ai microfoni di Dazn il successo casalingo per 2-1 contro il Sassuolo: "I ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello, tirando tanto in porta e limitando un Sassuolo che specialmente in attacco ha qualità. A livello di gioco possiamo sicuramente migliorare, ma la vittoria è meritata per ciò che abbiamo prodotto nei novanta minuti ed è figlia del lavoro che svolgiamo durante la settimana".