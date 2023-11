Juric, gestaccio in tribuna al fischio finale di Torino-Sassuolo

TORINO - Il Torino conquista il secondo successo consecutivo in campionato battendo all'Olimpico il Sassuolo per 2-1 in una serata non semplice per i granata. L'allenatore Ivan Juric non era in panchina (squalifica), Ricci e Rodriguez si sono infoertunati nel primo tempo oltre alla protesta della curva Maratona entrata allo stadio con 15 minuti di ritardo per contestare la squadra e la società.