Vlasic e Sanabria sono i volti della ripartenza del Torino

Lo sperava con tutto se stesso, per cementare la scelta del 3-5-2 o 3-4-1-2 - comunque nel Toro delle ultime uscite c’è un trequartista : prima Ricci e poi Vlasic, contro il Sassuolo - e mantenere dritta la barra dopo mesi di forti venti, di cambiamenti tattici e di rotazione anche eccessiva degli interpreti. Sperava, Ivan Juric , che gli attaccanti si sbloccassero, e contro i neroverdi è stato doppiamente accontentato: ha aperto Sanabria concretizzando il miglior avvio stagionale dei granata, l’ha decisa Vlasic dopo che un norvegese dal gol facile come Thorsvedt aveva illuso Dionisi. Il quale però si è dovuto arrendere a un dominio granata non continuo, ma deciso.

Bilancio sospeso in attesa del Monza

"La strada presa è il 3-5-2 e la vogliamo portare avanti, però adesso è il caso che giocando a due punte gli attaccanti si mettano a segnare", dettava Juric lasciando trasparire un velo di preoccupazione. Perché se gli attaccanti avessero tradito anche con il cambio di modulo che ne favorisce la battuta a rete, per il tecnico le cose si sarebbero assai complicate. Detto che già così, per il croato, è un frangente complesso nonostante i punti premino il Torino: sono 14 dopo 11 giornate, contro i 13 delle passate due stagioni. Un primato che già era stato stabilito a Lecce (11 a 10), dove però il gol era arrivato da Buongiorno e dove, guardando al merito, i giallorossi non avrebbero rubato il punto. Che ha rischiato di arrivare contro il Sassuolo, prima che Vlasic raccogliendo un invito di un monumentale Tameze non infilasse Consigli, portando il Toro a due punti dal settimo posto occupato da Roma e Fiorentina. Con vista sulla trasferta di Monza che, sabato, porterà a compimento questa finestra stagionale tra gli impegni delle nazionali che ha portato la delusione dell’eliminazione in Coppa Italia - ai supplementari contro il Frosinone - ma anche sei punti in campionato (due vittorie e la sconfitta con l’Inter, indicata più volte da Juric quale prova della ripartenza, al netto del punteggio negativo). Una partita, quella in Brianza, troppo importante e che porta a sospendere il bilancio dell’ultimo periodo e pure di questa prima parte di stagione.