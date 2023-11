Ricci infortunato, si teme un lungo stop: quanto potrebbe stare fuori

TORINO - Perdere due giocatori essenziali nel primo tempo, in un periodo storico molto difficile per il Toro, poteva diventare una tremenda mazzata contro il Sassuolo. Invece i granata hanno resistito alla sfortuna, se di sfortuna si può effettivamente parlare, vista la frequenza dei problemi muscolari lungo la gestione Juric . In ogni caso, i guai ai flessori della coscia destra di Samuele Ricci e Ricardo Rodriguez lasciano tanta apprensione e non solo in vista della sfida contro il Monza, che si prospetta già una chimera per entrambi. Pur trattandosi del medesimo infortunio, tuttavia, le due situazioni sembrano apparentemente diverse fra loro. Tutto ruota attorno all'entità della lesione e di conseguenza alla prognosi: non proprio sfumature, ma aspetti che cambieranno la stagione dei due giocatori. A partire da Ricci, che oggi si sottoporrà agli esami decisivi per avere un quadro clinico ben definito. A proposito del centrocampista pisano c'è pessimismo . Giustificato anche dal modo in cui ha abbandonato il terreno di gioco dopo appena 9 minuti. Si è accasciato in campo, è stato sorretto all'uscita dal rettangolo verde e ha continuato a zoppicare vistosamente anche dopo aver lasciato il Grande Torino. Realisticamente, si teme già una lesione importante, che comporterebbe uno stop lungo. Insomma, ciò che i medici del Toro hanno intuito quasi subito è che per Ricci non basteranno gli scongiuri per poter recuperarlo in fretta. Per i tempi non è ancora il momento di sbilanciarsi: la giornata odierna, in questo senso, sarà decisiva. Ma le smorfie e il dolore provato da Samuele è rimasto tale anche dopo la partita, persino a riposo. Il suo passo continua a non essere regolare, per questo sta crescendo vertiginosamente l'apprensione intorno alle sue condizioni.

Ricci salta la Nazionale, Rodriguez è meno grave

Ambiva alla chiamata di Luciano Spalletti in nazionale, ma sarà sicuramente costretto ai box. Il problema di Ricci, legato ai flessori della coscia destra, non è in alcun modo da confondere con i guai al polpaccio della passata stagione: sono temi slegati, che vanno tenuti accuratamente separati per non generare confusione. Oggi Juric conoscerà la prognosi dell'infortunio di Ricci, consapevole che correrà il rischio di non vederlo per un bel po' (se effettivamente si tratterà di una lesione muscolare “importante”, il centrocampista sarà out per un mese o più). Il destino, in questo caso, darà una seconda chance a Ivan Ilic, chiamato a riconquistare il Toro dopo tante prove a dir poco deludenti. Contro il Sassuolo il serbo si è visto solo a sprazzi, ma in questa fase dovrà necessariamente responsabilizzarsi. Dimostrando un valore finora espresso solo a spizzichi e bocconi. Al contrario di Ricci, invece, per Rodriguez si respirano maggiori speranze. Le sensazioni dello svizzero sono state migliori, nelle ultime 24 ore. Si è fermato non appena ha avvertito una fitta anche lui ai flessori della coscia destra. I primi controlli non hanno dato un riscontro chiaro, per questo anche per il capitano sarà fondamentale la valutazione odierna. Essenziale per inquadrare la gravità del problema, che comunque sembra meno serio rispetto a quello del compagno. Lo si è intuito, pure in questo caso, anche da come Rodriguez ha reagito dopo aver lasciato il posto a Zima: è uscito camminando senza una vistosa zoppia come Ricci e senza essere sorretto da nessuno. Sensazioni confortanti soltanto sul medio-lungo termine, comunque: il suo stop dovrebbe essere più breve. Oggi gli esami diranno la verità, sia per Samuele che per Ricardo.