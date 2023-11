Torino, l'esito degli esami per Ricci e Rodriguez

Ricci-Rodriguez, il comunicato del Toro e quanto stanno fuori

Dopo aver svolto gli esami, il Torino ha pubblicato il report medico sul proprio sito ufficiale: "Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato per Samuele Ricci una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra. Gli esami cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez hanno riscontrato una sofferenza al bicipite femorale destro. La prognosi - prosegue il comunicato - verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio". Le brutte sensazioni del campo sono state confermate per quanto riguarda il centrocampista italiano: lo stop rischia di essere di circa un mese, con un rientro previsto per l'inizio di dicembre. La sosta nazionali viene in aiuto del Torino in questo caso, con Ricci che dovrebbe saltare "soltanto" le trasferte di Monza e Bologna. Per Rodriguez poteva andare molto peggio, ma è comunque a rischio per il prossimo match contro la squadra di Palladino. Due stop fondamentali nello scacchiere di Ivan Juric, che dovrà puntare su altre pedine per tentare il sorpasso sui brianzoli.