Juric, tregua con la curva Toro: "Abbiamo bisogno di voi"

Meglio così, senza il minimo dubbio: tregua. Tregua, in attesa di udire Ivan Juric parlare nel pomeriggio in conferenza stampa: anticipata per l’occasione (a memoria, mai successo in due anni e mezzo) anche per chiudere al più presto, una volta per tutte, il caso delle “ultime dita famose”: quel doppio dito medio pizzicato in diretta tv al termine di Torino-Sassuolo. Collegati in diretta streaming su Torino Channel, dalle 18 e 30 in poi, saranno anche migliaia di tifosi: già immaginiamo. Tutti interessati, ma alcuni persino più interessati degli altri, per forza di cose; e qui alludiamo a chi abita in Maratona. L’allenatore per primo desidera mettere in fretta la parola fine a questa vicenda (sicuramente inappropriata e scivolosa, per non dire altro) che l’ha visto attore protagonista con addosso panni non acconci, educati ed educativi. Il brutto gesto di lunedì sera, un secondo dopo il triplice fischio finale dell’arbitro, non potrà essere facilmente dimenticato, è chiaro. Ma ora è destinato (si spera) a venir chiuso nel cassetto dei brutti ricordi. Alla voce: troppo stress.