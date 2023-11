Torino, pace fatta tra Juric e i tifosi

Va chiuso il dito medio alzato a fine gara, prima di spalancare le porte alla trasferta di Monza che potrebbe dare ai granata la soddisfazione della terza vittoria consecutiva. Con questo ne consegue in tema di alta classifica. «Da un mese è di nuovo il mio Toro» «L’incontro con i tifosi è stato molto bello, ho trovato persone pure e che tengono al Toro - introduce Juric -: pensavano che il gesto fosse rivolto a loro, mentre è uscito per la tensione della gara e per tutto l’ambiente, giocare con la contestazione non è facile. Mi hanno spiegato che è stato un modo per spingere la squadra, e allora meglio una contestazione che non l’indifferenza. Mi spiace per chi ci è rimasto male, un allenatore si dovrebbe controllare, ma posso anche comprendere che in certe situazioni vengano manifestate le emozioni. L’importante è che si lavori tutti per il bene del Toro: io li faccio, e i ragazzi che ho incontrato ieri pure. Certo che tutta questa ansia è paradossale, visto anche che la classifica è migliore rispetto alle scorse due stagioni, ma è indubbio che prima dell’Inter ci siano state delle difficoltà. Io e il mio staff davamo per acquisiti alcuni concetti, e invece siamo dovuti ripartire dall’inizio, insegnando a scandire buongiorno e buonasera come un genitore fa con i figli piccoli. Da un mese a questa parte ho però ritrovato la mia squadra». «Vogliamo più di 53 punti» Un Toro che domani sarà a Monza a caccia della terza vittoria consecutiva: filotto mai riuscito ai granata, in quasi due anni con Juric. Un successo che porterebbe il Torino a quota 18 punti e un po’ più vicino all’obiettivo stagionale. «Fare più dei 53 punti del passato campionato», fissa il tecnico croato.