Juric: "Gineitis in lacrime. Su Lazaro rigore scandaloso anche se non cade"

MONZA - Pareggio amaro per il Torino di Ivan Juric che pareggia 1-1 a Monza dopo esser stato in vantaggio. Nel post-partita l'allenatore serbo ha espresso il suo rammarico ai microfoni di Sky Sport commentando l'uscita dal campo in lacrime di Gineitis : "Succede. È giovane e ha sbagliato solo in quella cosa. Per il resto è stato perfetto come senso di posizione e personalità. È un ragazzino emotivo, ci sta quanto accaduto, lo farà crescere sicuramente”.

Il finale di partita ed il rigore

"Devo rivederlo. È la seconda volta che c’è fallo in area, non cadiamo e non ci danno il rigore. Già in Coppa siamo usciti per quello. Ma comunque rivedendolo deve fischiarlo a prescindere, è scandaloso. L’anno scorso per una situazione simile abbiamo ricevuto scuse da Rocchi. È un rigore netto. Inspiegabile, Lazaro rimane in piedi ma è comunque rigore netto. Sono quattro punti tolti contro il Monza, l’anno scorso non siamo andati in Europa per un rigore negato, ora questo, contro di loro non siamo fortunati… In tempo di VAR, questo è rigore netto”.

Il percorso

“Abbiamo cambiato un po’ le idee quando ci siamo accorti che quello che stavamo facendo non era sufficiente. Abbiamo ricompattato l’ambiente e oggi abbiamo fatto un’ottima gara. Il Monza sa giocare, Raffaele (Palladino, ndr) allena benissimo, hanno tanti giocatori interessanti, ma oggi abbiamo giocato molto bene. Abbiamo fatto un’ottima gara, siamo contenti delle ultime quattro-cinque gare in cui la squadra si è espressa molto bene”.