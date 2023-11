Monza-Torino, fischia CalVARese: perché il gol di Rodriguez era regolare

Il gol annullato a Rodriguez

L’episodio più discusso è quello del primo tempo, quando il gol di Rodriguez viene annullato per un presunto fallo di Zapata su Caldirola in area. Doveri lascia correre perché si concluda l’azione, poi dà fallo e il Var conferma dopo silent check. Il contatto c’è, ma è troppo lieve, soprattutto considerando il metro adottato: entrambi vanno alla ricerca del pallone e si scontrano per un contatto di gioco, su cui sarebbe stato giusto lasciar correre. Altro momento delicato a fine partita, quando sull’1-1 il Torino reclama un calcio di rigore per un contatto tra Gagliardini e Lazaro. L’intervento sembra però troppo lieve per decretare il penalty.

Doveri fischia poco per la media della Serie A (ventidue falli, undici per squadra) ed estrae quattro cartellini gialli. Una soglia del fallo alta, in linea col suo stile: proprio per questo stona la decisione di sanzionare il contatto Zapata-Caldirola.