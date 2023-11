Torino in doppia cifra... ma per i problemi muscolari

TORINO- C’è un Toro che va in doppia cifra, ma in questa statistica sarebbe meglio avere numeri bassi: con lo stop di Linetty a Monza, il numero di giocatori granata che nel corso di questa stagione hanno accusato problemi più o meno gravi di natura muscolare è salito a dieci. Tanti, troppi, in considerazione delle appena dodici partite disputate, quattordici compresa la Coppa Italia. E in effetti quasi non è passata gara nella quale non si sia visto un calciatore di Juric fermarsi, toccarsi una parte del corpo, quindi accasciarsi a terra. E sia chiaro che qui non si prendono in considerazione i problemi di natura traumatica. Per quanto grave, la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro di Schuurs non è conteggiata. E così vale per i casi di Djidji, Zima, Sazonov e Ilic, altri che hanno avuto impedimenti, ma non muscolari. Come detto, il gruppo è già comunque assai nutrito, essendosi aggiunto ora Linetty. Bel guaio, per Juric, che almeno per una quarantina di giorni non potrà disporre di Ricci. Quanto il guaio possa tuttavia essere circoscritto, o rischi di togliere per lungo tempo il polacco all’allenatore croato, potrà essere stabilito soltanto con i consueti esami ai quali la mezzala sarà sottoposta oggi. Di Ricci si è detto, e il fatto che l’altro in infermeria sia Linetty aggiunge un certo grado di sfortuna nell’andamento degli infortunati stagionali. Spesso concentrati per reparti: c’è stato il momento della difesa - che, come spesso capita nelle difficoltà, ha però prodotto la vincente soluzione Tameze nel ruolo di braccetto di destra - quello delle punte, e ora tocca ai centrocampisti. Buon per il Toro che i tempi siano dilatati rispetto al solito, visto che davanti a sé Juric ha due settimane prima di un campionato che per i granata ripartirà con la trasferta di Bologna di lunedì 27.