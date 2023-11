Torino, obiettivo Zapata: esercizi speciali per il gol

Un solo gol, ma tante prestazioni confortanti. L’ultima a Monza dove ha servito l’assist a Ilic e tenuto sotto pressione la difesa di Palladino con la sua prestanza fisica. Duvan Zapata non ha deluso le aspettative, ma adesso il Toro gli chiede anche i gol, quelli che segnava in un passato neppure troppo lontano. Obiettivo: superare la doppia cifra.

Ma procediamo con ordine. Il primo settembre, un po’ a sorpresa, Zapata passò al Toro. Arrivò in granata in condizioni fisiche precarie, ma con ottimi propositi: "Sono qui per aiutare il Toro". E lo stesso Juric, qualche giorno dopo, ammise: "Con Duvan faremo un lavoro particolare che eviti gli infortuni che ha avuto a Bergamo. Vogliamo portarlo nella condizione dei suoi anni più belli all’Atalanta, quando segnava tante reti". Detto, fatto. L’inizio del lavoro mirato è stato eseguito nella prima pausa riservata alle nazionali, il secondo è cominciato ieri. Nel primo periodo, il colombiano ha lavorato molto sulla parte fisica: massa muscolare e potenza, soprattutto. Da ieri è iniziata la fase di scarico che lo dovrebbe portare ad essere più esplosivo, agile dentro l’area di rigore, rapido nei movimenti, pronto a scattare o a girarsi per concludere in porta. Tanti tiri, da tutte le posizioni, e colpi di testa. Un lavoro studiato dal responsabile della preparazione fisica Barbero e da Juric. Duvan, dunque, lavorerà molto con gli elastici e trascinerà pesi per più metri proprio per... snellire e velocizzare i suoi movimenti.