Toro, nuovo Djidji formato 100%: il rientro si avvicina

Senza utilizzare il condizionale, Koffi Djidji è sicuramente l'uomo simbolo della gestione Juric. Il frutto di un allenatore che quando ha messo piede al Filadelfia per la prima volta ha rivoluzionato tutto. Il modo di pensare il Toro, l'umore dei giocatori e lo spirito dell'intero ambiente. Così ha dato un'occasione a tantissimi elementi che avevano bisogno di un concreto rilancio. Come Djidji, appunto, che era reduce dalla retrocessione di Crotone e aveva un piede e mezzo fuori da Torino. In due anni, invece, ha fatto talmente bene da spingere il club granata a rinnovargli il contratto più in bilico di sempre. E sempre in questo caso la mano di Juric, in un'accezione non più così positiva, ha avuto un peso. Djidji a fine giugno ha ottenuto i soldi che voleva (circa un milione di ingaggio) grazie all'importanza strategica che si è conquistato nel tempo.