I progressi del Torino con la doppia punta: l'analisi

TORINO - Meno possesso palla: ma solo di un punto percentuale, una sciocchezza, 54% contro 55%. Per il resto? Tiri generali: 21 a 8, quasi tre volte tanto. Tiri nello specchio della porta: 9 a 2, più di 4 volte tanto. Tiri in porta da palla inattiva (angoli, punizioni): 3 a 0. Tiri in porta da dentro l’area: 7 a 2. Occasioni concrete da gol: 18 a 7, più del doppio. Ma adesso concentriamoci sulla costruzione del gioco offensivo, più che sugli esiti. Passaggi chiave, ovvero determinanti per produrre una superiorità numerica o un pericolo potenziale: 16 a 7. Cross tentati, addirittura 20 a 6. Cross azzeccati, 11 a 3. Per non parlare dei passaggi riusciti a tutto campo: 378 a 307. Percentuale di passaggi andati a buon fine: l’82% contro il 74%. Passaggi riusciti nella trequarti avversaria: 83 a 60. Ora approfondiamo l’analisi prendendo in esame i palloni giocati in avanti con esito positivo: 163 a 134. Significativi anche gli indicatori di squadra: l’indice di pericolosità delle azioni manovrate è superiore di 3 punti percentuali, e superiore è anche la velocità media alla quale è stato fatto correre il pallone: 35 chilometri orari contro 28 (ne discende una manovra più rapida, ça va sans dire). Per non parlare dei chilometri di squadra percorsi, ben 6 in più: 112 a 106. Ma che cosa stiamo confrontando? Il rendimento del Torino contro il Sassuolo (vittoria per 2 a 1, 6 novembre) e contro il Verona, sempre in casa (0 a 0, un mese prima: 2 ottobre). Fonte utilizzata per le statistiche: i match report ufficiali della Lega di Serie A.