Tricarico: "Radonjic la svolta del Toro. E Djidji farà la differenza"

Da anni segue partite praticamente ogni giorno. Le guarda per l'Empoli, cercando di scovare talenti interessanti in tutto il mondo. Spesso, però, siede accanto a Giancarlo Camolese al Grande Torino: quando può si gusta sempre il Toro, una squadra che ha contraddistinto la sua carriera da giocatore. Fabio Tricarico è rimasto molto legato al mondo granata: sotto la Mole ha vissuto cinque anni importanti fra il 1996 e il 2000, di cui non ha dimenticato nulla. La Serie A, ma anche la B. Le gioie, ma anche le contestazioni. Tricarico ama ancora il Toro: lo studia dal vivo e ora analizza per Tuttosport il momento vissuto dalla squadra di Juric, a pochi giorni dalla importante e delicata trasferta di Bologna.