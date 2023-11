Tameze, il Toro lo blinda ma è obiettivo di mercato di più club di Premier

Ma quale tappabuchi! Adrien Tameze , francese, 29 anni, sa ricoprire con disinvoltura molti ruoli, come ha dimostrato in questo primo scorcio di campionato in maglia granata e prima ancora con il Verona: può fare l’esterno destro in un difesa a tre o a quattro, il centrale e, soprattutto, il mediano. In veneto ha addirittura fatto il trequartista. E in tutte le posizioni è riuscito a mettersi in grande evidenza. Di questo se ne sono accorti in tanti, anche in Inghilterra, terra che adora i giocatori fisici come lui. Nei giorni scorsi, infatti, tre club di premier hanno chiesto notizie sul suo conto: il Brighton di De Zerbi , il West Ham e il Fulham, il club dove gioca Lukic . Quest’ultimo, tra l’altro, ha messo nel mirino anche Ilic.

Affare garantito

Attenzione, però: questo non significa che il francese sarà ceduto anche se sul suo conto si potrebbe realizzare una plusvalenza incredibile. Ricordiamo che il Toro lo ha acquistato a titolo definitivo dal Verona per la cifra di 2,8 milioni, pagabili in due anni, e in Inghilterra potrebbe essere ceduto per una cifra non inferiore ai 10 milioni, visto che le sue caratteristiche si sposano alle perfezione con quel tipo di calcio. Tameze è un giocatore fisico ma nello stesso tempo anche tecnico e sa stare in campo in maniera intelligente, coprendo con disinvoltura e efficacia tutte le zone del campo.

Juric, che ha avuto modo di apprezzarlo quanto entrambi erano nel Verona, lo ha voluto a tutti i costi. Bravissimo Vagnati, poi, ad acquistarlo a quella cifra e a quelle condizioni. Tameze percepisce dal Torino uno stipendio annuo di un milione e 280.000 euro e il suo contratto scadrà nel 2026. È quindi legatissimo al Toro. Non solo: in granata si trova benissimo, come ha sottolineato in diverse circostanze, e fino a oggi ha risolto molti problemi al tecnico, considerata anche la sfortuna che ha caratterizzato questa prima parte della stagione quanto a infortuni.

Doppia opzione

Lunedì, nell’importante trasferta di Bologna, Tameze, considerando l’indisponibilità di Ricci e Linetty, potrebbe tornare a occupare il ruolo preferito, quello di centrocampista. Sarà la scelta che Juric farà nel caso decida di propendere per utilizzare Zima o Vojvoda come braccetto della difesa a tre. In ogmi caso, di sicuro il francese. che ha scelto la nazionalità camerunese, sarà titolare, come è sempre accaduto dalla terza giornata in avanti, con la sola eccezione della è partita di Lecce.

Tutti ai piedi di Tameze, dunque, che in pochissimo tempo è salito alla ribalta in maniera prepotente riuscendo ad attirare l’attenzione del calcio inglese. Lui ovviamente pensa al Toro e il suo obiettivo è quello di conquistare l’Europa con la maglia granata, consapevole che con Juric può ulteriormente crescere. Nonostante abbia ventinove anni, infatti, ha ancora un notevole margine di miglioramento, che il tecnico croato è convinto di sapergli tirare fuori. E lunedì sera a Bologna si aspetterà molto da lui in una partita fondamentale per rilanciare le ambizioni granata verso le posizioni che portano all’Europa.