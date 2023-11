Sanabria, dal mercato al chiarimento con Juric: occhi soltanto per il Toro

TORINO- Tonny Sanabria è tornato dal Paraguay in buone condizioni di forma, neanche troppo fuso dal fuso. E al Filadelfia ha ripreso ad allenarsi regolarmente, in vista della partita di lunedì a Bologna. Sentiremo Ivan Juric in conferenza, nel tardo pomeriggio di oggi. In assenza di imprevisti, dunque, l’attaccante anche al Dall’Ara farà coppia con Duvan Zapata , come accaduto negli ultimi tre turni di campionato (e in precedenza, ma in forma solo estemporanea, alla sesta giornata a Roma contro la Lazio). Da quando Juric è passato stabilmente al doppio attaccante, sono maturati sette punti in tre partite (quasi nove, visto quanto è successo a Monza), ma sono anche emersi chiari progressi nella fluidità della manovra offensiva, nell’efficacia, nel numero di occasioni da gol create, nell’equilibrio tattico.

Poi, certo, la squadra di Ivan ha giocato contro il Lecce, il Sassuolo e i brianzoli: sarà da vedere questo nuovo Torino contro formazioni più agguerrite e già la sfida di lunedì chiarirà meglio il quadro, almeno parzialmente. Il Bologna di Thiago Motta gioca bene e produce punti, ha perso soltanto due volte, è davanti ai granata di due lunghezze. Lamenta un guaio, però: mancherà per infortunio Orsolini, uno dei pungiglioni migliori e più prolifici dei rossoblù, con i suoi quattro gol. Imporsi al Dall’Ara consentirebbe ai granata di superare in graduatoria gli emiliani e di tornare a surfare per davvero sulle ali dell’entusiasmo.

Sanabria dall'addio alla conferma: chiarimento con Juric

Zapata ha segnato solo una rete in granata, finora: in casa alla Roma, ormai due mesi fa. A segno in casa anche Sanabria, col Sassuolo: a inizio novembre. Tonny in carriera ha affrontato per sei volte il Bologna: un pareggio e una vittoria (con un gol) indossando la maglia del Genoa, due pareggi e altrettante vittorie col Toro. Nell’ultima trasferta (6 novembre ‘22) lui non c’era perché infortunato: quella sconfitta dei granata non ha lasciato tracce nelle sue statistiche individuali. Sanabria contro i rossoblù non ha mai perso, ha infilato due gol (quello per il Torino nel successo del dicembre 2021) e firmato un assist vincente (nell’ultima sfida di marzo). L’anno scorso segnava solo in trasferta o quasi. Adesso Tonny si aspetta di rompere il ghiaccio anche lontano da Torino. In ogni caso, è cambiata l’aria. E sono anche tornati i sorrisi. Fino a metà ottobre (nona giornata, contro l’Inter) Sanabria aveva raccolto solo tre presenze da titolare: di cui due, le prime contro Cagliari e Milan, quando Zapata militava ancora nell’Atalanta.

E per l’appunto sino alla partita contro i nerazzurri si poteva già prefigurare un possibile addio a gennaio. Uno scenario quasi inevitabile per un attaccante reduce dalla sua miglior stagione in carriera (12 gol), oltretutto in scadenza già nel giugno del 2025, diventato improvvisamente una riserva fissa o quasi, una volta approdato a Torino il colombiano. In estate, si ricorderà, si erano avvicinati al paraguaiano, ma invano, il Milan e la Lazio. Tuttavia i chiarimenti tra Juric e Tonny e il passaggio alla doppia punta nelle ultime tre partite ha ribaltato lo scenario. I rapporti col tecnico sono di nuovo buoni. Sanabria è anche tornato a segnare. Avanti così, e il mercato di gennaio non sarà più per lui una possibile soluzione cui guardare.